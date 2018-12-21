Глава Пентагона перед уходом с поста призвал Трампа противостоять России и Китаю

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал Дональда Трампа использовать все свое влияние для противостояния России и Китаю.

С таким призывом к главе государства Мэттис написал в письме, в котором просил об отставке со своего поста, сообщает телеканал NBC.

«Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью - получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности», - высказал свои опасения глава Пентагона.

По мнению Джеймса Мэттиса Москва и Пекин стремятся к продвижению своих интересов на мировой арене якобы за счет соседей, Соединенных Штатов и их союзников. Именно поэтому Белый дом должен использовать все инструменты американской мощи для обеспечения собственной обороны, считает автор письма.

Ранее стало известно, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года.

Накануне Минобороны Китая опубликовало ежегодный отчет, в котором назвало уровень взаимодействия с РФ беспрецедентно высоким. Китайское военное руководство упомянуло о совместных военных маневрах и выразило надежду на то, что два соседних государства и впредь будут обеспечивать мир в регионе.