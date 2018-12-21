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СМИ: бойцы ВСУ убили сослуживца из-за водки и обвинили его в дезертирстве

Наталия Майорова
07:23 21.12.2018
Украинские офицеры, пытаясь скрыть преступление, обвинили погибшего в дезертирстве.
СМИ: бойцы ВСУ убили сослуживца из-за водки и обвинили его в дезертирстве
Фото: Ministry of Defense of Ukraine, flickr

Бойцы Вооруженных сил Украины убили сослуживца за то, что отказался «сбегать за водкой». При этом командование всячески пытается скрыть преступление.

Инцидент случился вблизи населенного пункта Тошковка. О нем сообщил представитель генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов, уточняет «Луганский информационный центр».

В частности, офицеры, пытаясь скрыть преступление, обвинили погибшего в дезертирстве.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос привел данные о небоевых потерях ВСУ за четыре года в Донбассе - 2700 человек. Из них 228 вэсэушников стали жертвами убийств.

Ранее еще один инцидент произошел в рядах армии Украины - два бойца ВСУ получили осколочные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, которое было установлено военнослужащими их же подразделения. Инцидент произошел в зоне так называемой Операции объединенных сил.

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