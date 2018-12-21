СМИ: бойцы ВСУ убили сослуживца из-за водки и обвинили его в дезертирстве

Бойцы Вооруженных сил Украины убили сослуживца за то, что отказался «сбегать за водкой». При этом командование всячески пытается скрыть преступление.

Инцидент случился вблизи населенного пункта Тошковка. О нем сообщил представитель генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов, уточняет «Луганский информационный центр».

В частности, офицеры, пытаясь скрыть преступление, обвинили погибшего в дезертирстве.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос привел данные о небоевых потерях ВСУ за четыре года в Донбассе - 2700 человек. Из них 228 вэсэушников стали жертвами убийств.

Ранее еще один инцидент произошел в рядах армии Украины - два бойца ВСУ получили осколочные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, которое было установлено военнослужащими их же подразделения. Инцидент произошел в зоне так называемой Операции объединенных сил.