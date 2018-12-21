Русский напалм: советский ампуломет назвали самым странным орудием Второй мировой войны

Одним из наиболее странных и необычных вооружений в годы Второй мировой войны признан советский ампуломет, который стрелял стеклянными и жестяными снарядами с зажигательной смесью. Именно его портал Historicalfirearms назвал одним из самых неординарных образцов оружия.

Уточняется, что ампуломет представляет из себя небольшую мортиру калибром 125 миллиметров. В частности, система устанавливалась на станок с колесами или лыжами, а весила она 28 килограммов.

Метание снаряда осуществлялось за счет холостого ружейного патрона. При этом максмальная дальность стрельбы из орудия достигала 350 метров, а в минуту можно было произвести до восьми выстрелов.

В предвоенные годы разработкой ампулометов занимались в Москве. При этом основным боеприпасном для данного орудия были авиационные жестяные ампулы АЖ-2 калибра 125 миллиметров. Они снаряжались самовоспламеняющейся разновидностью сгущенного керосина марки КС.

При этом саму начинку для ампул - сгущенный керосин - разработала в 1938 году группа химиков. С началом войны ампулометы применялись во время обороны Ленинграда, Москвы и в Сталинграда. Однако уже в конце 1942 года ампулометы были сняты с вооружения. Те же, что остались в частях, использовались для забрасывания листовок и постановки дымовых завес.