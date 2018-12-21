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В Якутии оценили перспективы строительство нового моста через Лену

Ян Брацкий
06:56 21.12.2018
Сегодня только 16% населения Республики проживает в зоне круглогодичной транспортной доступности.
Фото: wikipedia

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев прокомментировал возможность строительства автомобильного моста через реку Лена. Вопрос о необходимости возведения мостового перехода на большой пресс-конференции затронул Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Глава государства призвал подсчитать экономический эффект от строительства моста. В интервью «Звезде» Айсен Николаев заверил, что строительство окупится в несколько лет.

«Ленский мост это необходимость не только для Якутии, но и для соседних регионов. Мы рассматриваем эту переправу именно с той точки зрения о которой говорил президент. То есть должна быть не только дорога в город Якутск, а еще и автомобильный мост, который соединил бы западную и восточную часть нашей страны от Охотского моря и до Иркутской области.

При условии наличия такого моста мы сможем серьезно и качественно развить огромные территории на миллионах квадратных километров. Наличие моста кратно увеличит транспортную доступность для жителей региона. Сегодня только 16% населения республики живет в зоне круглогодичной транспортной доступности. Строительство моста позволит достичь цифры в 85%

Надо понимать, что возведение автомобильного моста серьезно снизит стоимость северного завоза для нашей республики. Это далеко не праздный вопрос, он измеряется миллиардами рублей. Уверен, что мы с федеральными министерствами все подсчитаем и отработаем, консультации уже ведутся.

Научно-технический совет Автодора недавно поддержал этот проект. Наша задача сейчас, на цифрах продемонстрировать косвенный эффект от строительства этого моста. Необходимо доказать, что мост не просто в перспективе окупается, а экономически абсолютно целесообразен. По оценкам специалистов стоимость работ составит от 50 до 60 миллиардов, однако это полностью окупаемый проект в среднесрочной перспективе», - заверил Николаев.

Владимир Путин пообещал обсудить вопрос возведения моста через реку Лена с представителями Министерства транспорта и экономики.

Большая пресс-конференция президента России является ежегодным мероприятием, которое привлекает к себе повышенное внимание как отечественной, так и зарубежной прессы. Встречи проводятся с 2001 года.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. Однако уже в 2018 году было аккредитовано рекордное число сотрудников СМИ - 1702.

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