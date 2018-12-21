Песков назвал Вашингтон «нянькой» Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону приходится нянчиться с украинским лидером Петром Порошенко, а все потому, что в него вложено много денег. И это несмотря на его слабые электоральные позиции.

«Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено, чтобы оправдать этот переворот», - заявил Песков в эфире Первого канала.

Вместе с тем он подчеркнул, что вложения США, видимо, должны были окупиться и даже принести какие-то дивиденды, но получилось это «не очень».

«Поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил. Отсюда мы видим совершенно беспрецедентные проявления», - уточнил Песков

Ранее Песков заявил, что Порошенко намерен и дальше обострять отношения с Россией. Он отметил, что это продиктовано «электоральными интересами» украинского лидера накануне выборов.