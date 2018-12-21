Конгресс США одобрил бюджет на строительство «стены Трампа»

Палата представителей Конгресса США приняла временный бюджет, включающий расходы на строительство стены на границе с Мексикой. На ее возведение выделят 5,7 миллиардов долларов. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа страны.

Документ также предусматривает выделение 8,7 миллиардов долларов на чрезвычайную помощь в случае стихийных бедствий.

Законопроект поддержали 217 конгрессменов, 185 проголосовали против. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Сенат.

Ранее 20 декабря стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, который не включал расходы на строительство стены. Президент США Дональд Трамп должен подписать документ до пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

Строительство стены на границе с Мексикой – одно из предвыборных обещаний американского лидера Дональда Трампа. Он считает, что это поспособствует решению проблемы нелегальной миграции из соседнего государства. На строительство американский лидер запросил 25 миллиардов долларов.

