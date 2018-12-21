Один человек погиб после наезда автомобиля на толпу людей в Германии

На западе Германии, в городе Рекклингхаузен, автомобиль врезался в автобусную остановку. Погибла 88-летняя женщина, девять человек пострадали. Шестерых из них пришлось отправить в больницы, среди госпитализированных и водитель.

По словам свидетелей, машина внезапно свернула на встречную полосу и сбила людей, которые ждали маршрутку.

Что стало причиной ЧП, полиция пока не знает. По предварительной версии, водитель, 32-летний мужчина, пытался таким образом свести счеты с жизнью. Но террористический след еще тоже до конца не исключен.

