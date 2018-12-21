В Германии запретили некоторые модели iPhone

С полок магазинов в Германии временно исчезнут модели iPhone 7 и 8. В ближайшем будущем данные смартфоны не будут реализовываться в 15 официальных магазинах Apple в ФРГ.

Причиной для этого стало решение суда в Мюнхене, который постановил, что Apple нарушает патентные права поставщика комплектующих Qualcomm. В свою очередь в компании заявили, что «разочарованы таким решением» и собираются его обжаловать.

Отметим, что данное постановление суда не касается моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Ранее сообщалось, что пользователи iPhone X обвинили компанию Apple в завышении характеристик экранов.