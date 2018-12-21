Более 100 человек вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии за два дня

Более ста человек вышли из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска «Абу аль-Духур» за два дня работы гуманитарного коридора. Об заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Павел Матренинский.

Это первые беженцы, покидающие зону деэскалации в этом месяце. Здесь они проходят первичный досмотр. Сирийские саперы проверяют людей и машины на наличие оружия и взрывоопасных предметов.

Работы у саперов много, машины, груженые до верху, нужно тщательно проверить. Люди, решившиеся на выход из подконтрольной боевикам территории, не рассчитывают вернуться, и стараются забрать с собой все свое имущество. Для них гуманитарный коридор - единственный шанс вернуться к нормальной жизни.

Российская военная полиция обеспечивает безопасность на переходе. Тех кто прошел паспортный контроль, встречают представители Центра примирения. Для оказания медицинской помощи, здесь развернули медицинский пункт. Женщины с детьми, сразу направляются сюда, остальные спешат за гуманитарной помощью.

Большенство беженцев отправляются к родственникам или друзьям, но есть и такие, кому идти просто не куда. В российском Центре заранее договариваются насчет этих людей с главами поселений, в которых есть пустующие дома, и те расселяют беженцев, выделяя им не только крышу над головой, но и земельный надел.

«Мы расселяем эти семьи в пустующие дома нашей деревни. Хозяев здесь давно нет, поэтому мы предоставляем условия по мере сил. Всех конечно же мы разместить не в силах, но у нас живут несколько семей», - сказал Мухаммед Джасим, шейх деревни Орэйда.

Гуманитарный коридор в Абу Духуре открывают каждый месяц. Переход, за которым прочно закрепилось название «Дорога жизни» - заслуга российского Центра примирения. За десять месяцев возможность начать новую жизнь получили более 40 тысяч человек.