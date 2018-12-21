Британская полиция прокомментировала инцидент с дронами в аэропорту Лондона

Появление дронов в воздушном пространстве лондонского аэропорта Гатвик не связано с терроризмом. Такое заявление сделали в полиции графства Сассекс.

По словам представителя местных правоохранительных органов, стражи порядка работают вместе с руководством воздушной гавани и управлением гражданской авиации. Кроме того, полиция ведет консультации с правительством Великобритании.

«В дополнение к обыскам, осуществляемым в аэропорту и вокруг него, мы используем ряд тактических приемов, чтобы установить и остановить операторов беспилотников, и обеспечить безопасное разрешение ситуации. Вызваны дополнительные сотрудники», - заявил представитель полиции графства Сассекс.

Напомним, работа лондонского аэропорта Гатвик была приостановлена из-за сообщений о двух БПЛА, пролетевших вблизи воздушной гавани. Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (00:03 четверг, 20 декабря, по мск), затем на короткий промежуток времени он открылся, а в 3:45 по лондонскому времени (6:45 мск) снова перестал функционировать.