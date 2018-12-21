Певец Егор Крид госпитализирован в Сургуте

Певец Егор Крид попал в больницу в Сургуте. Об этом рассказал на своей странице в Instagram.

Он рассказал об отмене концерта, который должен был состоятся 19 декабря в Сургуте. Артист опубликовал видео с капельницей в руке, что очень встревожило его поклонников.

«Берегите себя и следите за своим здоровьем», - написал он.

Подписчики Крида предположили, что тот не смог выдержать плотного графика выступлений и слег с переутомлением.

Организаторы предупредили, что концерт переносится на 14 мая 2019 года. Все ранее купленные билеты будут действительны.

