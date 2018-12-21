Четыре легковых автомобиля столкнулись во Владивостоке
В результате столкновения один человек погиб.
ДТП с четырьмя автомобилями произошло во Владивостоке 21 декабря. Один человек погиб. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
По предварительным данным, Toyota Supra выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Lexus, затем они еще врезались в две легковые машины. Водитель Toyota Supra погиб.
В настоящий момент на мечте происшествия работаю оперативные службы, устанавливаются обстоятельства происшествия.