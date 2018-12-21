Джеймс Мэттис объяснил свой уход с должности главы Пентагона

Министр обороны США Джеймс Мэттис подает в отставку, чтобы американский лидер Дональд Трамп смог найти на должность главы Пентагона человека с «более схожими» взглядами. Об этом руководитель военного ведомства написал в письме на имя президента Соединенных Штатов, отметив при этом свое несогласие с политикой Трампа по ряду вопросов.

«Поскольку у вас (президент США Дональд Трамп - прим. ред.) есть право работать с министром обороны, у кого взгляды более схожи с вашими... я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции», - говорится в письме, опубликованном телеканалом NBC.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о намерении Джеймса Мэттиса уйти на пенсию.

