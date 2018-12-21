Полки в новых плацкартных вагонах могут стать длиннее

Полки новых плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Об этом рассказала заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании - прим. ред.) Марина Жегулина.

Выступая на Транспортном лектории на Рижском вокзале она заявила, что Федеральная пассажирская компания рассматривает несколько вариантов новых вагонов, включая тот, где будет увеличена длина полки.

Ранее директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал, что новый плацкартный вагон для опытной эксплуатации планируется изготовить до конца текущего года.