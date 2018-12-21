Небензя засомневался в выводе войск США из Сирии
Постпред России при ООН напомнил, что подобные объявления уже были, и все они заканчивались усилением американского присутствия.
Фото: Karam Almasri, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сомневается в выводе войск США из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Доверяй, но проверяй - давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем», - предложил он.
Постпред напомнил, что такие объявления уже были, и все они «кончались только усилением американского присутствия».
Он отметил, что если США выведут свои войска, то это будет шагом в правильном направлении.