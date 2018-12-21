Пять человек погибли в результате взрыва на шахте в Чехии

В четверг, 20 декабря, на шахте ČSM-север в районе чешского города Карвина произошел взрыв метана. Инцидент, случившийся вечером, стал причиной гибели пяти рабочих.

Еще 10 человек, которые являются гражданами Польши, получили ранения. Неизвестной остается судьба 8 работников шахты.

«Происходит эвакуация шахтеров на поверхность, горноспасательные отряды в количестве примерно 40 человек осуществляют расчистку возникших в результате взрыва завалов, медики работают с пострадавшими на месте и распределяют их по ближайшим больницам», - рассказал журналистам представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский.

Ранее сообщалось, что на шахте, расположенной в городе Зверево Ростовской области, прогремел взрыв.