Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В Москве ожидается отличная погода в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«И снег, и легкие бодрящие морозцы. Такая мягкая еврозима», - сообщил он.

По словам Тишковца, погода уже сейчас подготавливает в столице, а особенно за городом, по-настоящему красивый праздник, так как в данный момент запасы снега в Москве уже довольно внушительные.

Он рассказал, что фактическая высота снежного покрова в столице уже достигла 20 сантиметров. Всего в начале декабря выпало 57 процентов осадков, а среднемесячная температура воздуха на 0,3 градуса теплее нормы.

Синоптик отметил, что в нынешние четверг и пятницу процессы в атмосфере будут вялотекущие, снег потихоньку продолжит сыпать, но не более одного миллиметра за сутки, а в выходные снегопады усилятся и примут обложной характер. Поэтому сугробы вырастут до 25-26 сантиметров.

Тишковец обратил внимание, что видимость на дорогах ухудшится до 4-6 километров. Снегопады продолжатся и на следующей неделе.

По поводу погоды 31 декабря и ночи 1 января Тишковец уточняет, что будет идти небольшой снег, а температура в течение суток составит от – 5 до -10 градусов.

По предварительным расчетам, 2 января может прийти кратковременная оттепель, но 3 января температура опустится до – 16 градусов ночью и -6 градусов днем. Холоднее может быть 4 января. В этот день температура воздуха составит – 12 градусов. При этом 3 и 4 января ожидается переменная облачность, без осадков. С 5 января морозы начнут ослабевать морозы и пойти снег. А вот с 7 по 9 января днем в пределах от нуля до -3 градусов. Осадков не ожидается, будет облачная погода.

