«Красивые» номера для автомобилей в России можно будет купить официально

Возможно скоро российские автолюбители смогут самостоятельно выбирать номера для своих автомобилей. Такое заявление в беседе с радио «Звезда» сделал замначальника ГУОБДД МВД РФ, генерал-майор Владимир Кузин, отметив, что за эту услугу придется заплатить.

«Минэкономразвития и МВД будут прорабатывать вопросы, связанные с возможностью не просто выдачи в порядке возрастания регзнака, т.е. что тебе попадет, а то что тебе нравится, но для этого нужно будет заплатить», - сообщил полицейский.

Ранее сообщалось, что с 2019 года ГИБДД будет только присваивать регистрационные номера транспортным средствам, а изготавливать регистрационные знаки будут частные компании.