Песков предупредил о дальнейшем обострении отношений с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Петр Порошенко будет дальше обострять отношения с Россией.

Он отметил, что это продиктовано «электоральными интересами» украинского лидера накануне выборов. По словам пресс-секретаря, при этом Вашингтон «должен поддерживать Порошенко».

Песков выразил уверенность в том, что такая позиция будет продолжаться и дальше.

Ранее Песков заявил, что двусторонние отношения между РФ и США «находятся в положении жертвы» украинской провокации в Черном море. При этом он добавил, что отношения между Киевом и Москвой находятся в более бедственном положении, чем были раньше из-за предвыборной кампании на Украине.

