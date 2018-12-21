Трамп сообщил об уходе Мэттиса с поста главы Пентагона

Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля (2019 года - прим. ред.) после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Американский лидер при этом добавил, что в ближайшее время будет названо имя нового главы Пентагона.

Напомним, в октябре этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его американский коллега Джеймс Мэттис впервые встретились и пожали руки на полях Пятого Совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.