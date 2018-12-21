В ГИБДД рассказали об изменениях в процедуре получения регистрационных знаков

С 2019 года ГИБДД будет только присваивать регистрационные номера транспортным средствам, а изготавливать регистрационные знаки будут частные компании. Об этом в беседе с радио «Звезда» рассказал замначальника ГУОБДД МВД РФ, генерал-майор Владимир Кузин.

«Для автовладельцев существенно меняется процедура получения регистрационных знаков. На сегодняшний день знаки разделяются на две части: это регистрационный номер и регистрационный знак. Госавтоинспекция будет присваивать регистрационный номер, т.е. набор буквенно-цифровых обозначений, указывать его в свидетельстве регистрации и выдавать собственнику транспортного средства. Собственник с этим документом будет обращаться в некую организацию, которая занимается изготовлением регистрационных знаков, т.е. этих пластин», - заявил правоохранитель.

При этом Кузин уточнил, что данное «разделение удобно, в первую очередь для государственных органов».

Ранее сообщалось, что в МВД прокомментировали возможность введения в РФ нормы о пожизненном лишения водительских прав.