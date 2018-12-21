В Москве средняя зарплата учителей превысила 100 тысяч рублей
В 2017 году этот показатель составлял почти 86 тысяч рублей.
Фото: Vladimir Melnikov, Russian Look, Globallookpress
Учителя московских школ получают в среднем 107, 6 тысяч рублей в 2018 году. Об этом рассказал руководитель департамента образования столица Исаак Калина, сообщает газета «Известия».
Он рассказал, что у каждой московской школы есть солидное финансирование. Калина подчеркнул, что рад показать данные цифры, не опасаясь жалоб на низкие заработные платы.
Руководитель департамента образования рассказал, что практика сбора денег с родителей в некоторых школах еще есть, но такие случаи очень редки, и есть возможность их пресекать.
В прошлом году средняя зарплата московских учителей составляла 85,9 тысяч рублей, а в 2016 году – 77,6 тысяч рублей.