В Москве состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

В Москве прошла четырнадцатая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Мероприятие длилось три часа и 44 минуты. За это время журналисты главе государства задали 68 вопросов.

Прежде чем ответить на вопросы сотрудников СМИ, Путин поделился с собравшимися итогами года.

Он отметил, что по итогам текущего года уровень безработицы в России снизится до 4,8%. Российский лидер обратил внимание, что растет профицит торгового баланса, ожидается 190 миллиардов долларов.

Также Путин рассказал об увеличении продолжительности жизни населения. По его словам, в 2018 году она составила 72,9 года.

Кроме того, президент упомянул о необходимости изменения ставки НДС. По словам российского лидера, это позволит снизить ненефетегазовый дефицит бюджета.

Во время пресс-конференции также была затронута тема работы правительства страны. Глава государства сообщил, что в целом доволен командой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Не обошлось и без вопросов о событиях в Керченском проливе. Инцидент, произошедший 25 ноября, президент назвал провокацией со стороны Украины, рассчитанной на обострение ситуации перед президентскими выборами в стране.

Кроме того, президент пояснил, что Москва продолжит оказывать помощь Донбассу, но решить политические вопросы при помощи силы на этой территории не получится.

Путин также ответил на вопросы журналистов о выходе США из договора РСМД. По его мнению, возможные последствия такого действия Соединенных Штатов трудно спрогнозировать. Он подчеркнул, что РФ должна будет обеспечить собственную безопасность.