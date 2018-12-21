Песков обвинил Украину в ухудшении российско-американских отношений

Российско-американские отношения сейчас находятся в положении жертвы провокации, устроенной Украиной в Керченском проливе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши двусторонние российско-американские отношения находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи», - сообщил Песков в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь при этом добавил, что отношения между Киевом и Москвой сейчас находятся в еще более бедственном положении, чем были раньше из-за предвыборной кампании на Украине. По мнению Пескова, украинскому лидеру Петру Порошенко «нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг».

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре суда ВМС Украины задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.