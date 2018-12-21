С 2019 года увеличится стоимость американских виз для россиян

С 2019 года для жителей России увеличится стоимость многократных виз США. Об этом сообщило американское посольство в Москве, отметив, что цена однократной визы останется прежней.

«Многократная виза B1/B2 (комбинированная деловая и туристическая - прим. ред.) сроком действия до трех лет для граждан России требует оплаты сбора за выдачу визы в размере 143 долларов наряду с консульским сбором в размере 160 долларов, что в сумме составляет 303 доллара», - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Подчеркивается, что данный сбор основан на «взаимности» и отражает сбор, взимаемый российской стороной с американских граждан за визу в РФ.

Также сообщается, что если россиянин захочет получить однократную визу сроком действия на один год, то ему придется заплатить 160 долларов (консульский сбор - прим. ред.) без необходимости платить дополнительно 143 доллара (сбор за выдачу визы - прим. ред.).

