Россию назвали одной из лучших стран для ведения бизнеса

Россия заняла 55-е место в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса по мнению журнала Forbes.Список был опубликован на сайте издания.

Лидером рейтинга стала Великобритания. На втором месте расположилась Швеция. Тройку лидеров замыкает Гонконг. В десятке лучших также оказались Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

США находятся на 17 строчке. Китай занял 49-е место. В конце списка оказались Чад, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Республика Конго и Центрально - Африканская Республика.

