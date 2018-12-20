В МВД прокомментировали возможность введения в РФ нормы о пожизненном лишения водительских прав

В рамках российского правового поля не укладывается норма о пожизненном лишении прав на управление транспортным средством. Об этом в эфире радио «Звезда» заявил замначальника ГУОБДД МВД РФ, генерал-майор Владимир Кузин, отвечая на вопрос корреспондента о том, допустима ли такая мера в особо тяжких случаях нарушения ПДД.

«В рамках нашего правого поля пока эта норма не укладывается, и мы на ней пока не настаиваем. Мы не видим острой необходимости в пожизненном лишении права на управление транспортным средством», - сообщил страж порядка.

По словам генерал-майора, существует множество «рычагов влияния на неправомерное поведение, в том числе и ограниченное лишение права на управление транспортным средством».

«Процесс связанный с ограничением в праве управления транспортным средством он довольно широк, поэтому ставить вопрос о пожизненном лишении прав на сегодняшний день не стоит», - заключил Владимир Кузин.

Ранее Владимир Кузин рассказывал об изменениях в ПДД, которые ожидают автомобилистов в 2019 году.