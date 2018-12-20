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Репортера Der Spiegel уволили за выдуманные факты в его статьях

Екатерина Масло
23:33 20.12.2018
Издание узнало о вранье журналиста благодаря его коллеге, вместе с которым они работали над материалом о событиях на границе Мексики и США.

Лучшего немецкого журналиста уволили из еженедельника Der Spiegel за выдуманные статьи. Оказалось, ради красного словца репортер Клаас Релоциус добавлял в свои материалы вымышленные факты и несуществующих героев.

Причем буквально накануне за один из таких «креативных» репортажей он получил престижную награду German Reporter Award 2018. Премиями были отмечены и другие работы автора. Но оказалось, на страницах ведущего немецкого издания он привирал в течение семи лет.

Вывести Релоциуса на чистую воду помог его коллега, вместе с которым они работали над материалом о событиях на границе Мексики и США. О своих подозрениях тот сообщил в Der Spiegel, где и начали внутренее расследование. Ложную информацию нашли как минимум в четырнадцати статьях журналиста. В итоге, сочинитель во всем признался, написал заявление и уволился из редакции. По словам Релоциуса, фантазировал на страницах журнала он только для того, чтобы удовлетворить запросы читателей.

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