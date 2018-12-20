В МВД рассказали об изменениях в ПДД на 2019 год

Генерал-майор полиции, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин в интервью радио «Звезда» рассказал об изменениях в ПДД, которые ожидают автомобилистов в следующем году. Кузин отметил, что сейчас в обществе широко обсуждается вопрос, который был поднят на комиссии по безопасности дорожного движения о снижения так называемого ненаказуемого порога скорости.

«Есть предложения вернуться к старой форме, которая допускала превышение скорости до 10 км/ ч», - сказал Кузин.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе весенней сессии Госдумы. Среди прочих тем также будет рассматриваться проект о наказании водителей за «опасное вождение». Вводятся штрафы за опасное вождение, за езду в нетрезвом состоянии (в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет).

Также рассматриваются проекты изменений в ПДД. Это введение велосипедной зоны, проверка мастерства вождения автомобиля во время экзамена в городе. Готовится и национальный проект «Безопасные и качественные дороги», реализация которого планируется в период 2019 - 2024 годы.