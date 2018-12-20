Слепая девочка назвала Путина красивым, потрогав его лицо
Чтобы оценить внешность российского лидера, девочка провела руками по его голове и лицу.
Президент России Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой из Нижегородской области. Одним из вопросов, на которые он ответил ей, стали его музыкальные предпочтения.
Однако после интервью произошло еще одно событие – обменявшись с президентом подарками, слепая Регина попросила разрешения потрогать его лицо. Путин дал свое согласие, после чего девочка провела руками по его голове и лицу.
«Вы очень красивый и очень хороший», — сказала девочка.
Глава государства признался, что ему приятно это слышать.
Напомним, после большой пресс-конференции Путина, которая состоялась 20 декабря в Москве, президент исполнил мечту слепой девочки, дав ей интервью. В нем он честно ответил на вопросы о своем детстве и своих мечтах на Новый год.