Слепая девочка назвала Путина красивым, потрогав его лицо

Президент России Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой из Нижегородской области. Одним из вопросов, на которые он ответил ей, стали его музыкальные предпочтения.

Однако после интервью произошло еще одно событие – обменявшись с президентом подарками, слепая Регина попросила разрешения потрогать его лицо. Путин дал свое согласие, после чего девочка провела руками по его голове и лицу.

«Вы очень красивый и очень хороший», — сказала девочка.

Глава государства признался, что ему приятно это слышать.

Напомним, после большой пресс-конференции Путина, которая состоялась 20 декабря в Москве, президент исполнил мечту слепой девочки, дав ей интервью. В нем он честно ответил на вопросы о своем детстве и своих мечтах на Новый год.