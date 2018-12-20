Киев перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе визита на подконтрольную Киеву части Донецкой области, сообщает РИА Новости.

«Боевая готовность украинской армии увеличена, дополнительно привлечены подразделения государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции, СБУ, переведенные в усиленный режим службы», - заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, после введения военного положения на Украине было экстренно проведено «боевое слаживание бригад», которые были выведены «на защиту наиболее опасного направления».

Ранее Порошенко заявил о готовности армии Украины дать военный отпор России. Он отметил, что оборона страны «укреплена максимально».

19 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов заявил о том, что Киев планирует новый проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться экипажи судов не реагировали. Экипажи были задержаны, в ходе допроса они признались, что выполняли приказ СБУ.