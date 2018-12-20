Погибло шестеро сирийских военных, ранено пятеро: в Минобороны рассказали о новых провокациях боевиков в Идлибе

Шесть сирийских военных погибли в результате обстрелов со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, не менее семи ударов было зафиксировано по населенным пунктам в провинциях Латакия, Хама, и району города Алеппо. Кроме того, по его словам, по одному обстрелу зафиксировано в районе населенных пунктов Херболь провинции Алеппо и населенного пункта Шадра провинции Ракка.

Как отметил Соломатин в ходе брифинга, за сутки офицеры российского Центра провели выдали более 250 килограммов тульских пряников и одну тонна свежего хлеба.

Также власти Сирии продолжают амнистию уклонистов от службы в армии Сирии, в том числе среди беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 19 декабря амнистировано более 19 тысяч человек. А в ходе создания условий для возвращения беженцев восстановлено более 30 тысяч жилых домов, 713 образовательных и 119 медицинских учреждений, отремонтировано более 943 километров автомобильных дорог.