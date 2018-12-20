Стала известна смертельная опасность детских игрушек

Ученые британского Плимутского университета пришли к выводу, что во многих повседневных предметах обихода, к примеру, пластиковых игрушках или керамических изделиях, содержатся высокие уровни вредного и тяжелого металла кадмия.

Данный металл используется для получения красного, оранжевого или желтого цветов, которые потом наносят на предметы быта. Но постепенно краска начинает отпадать и попадать в окружающие предметы.

Доля кадмия не должна превышать 50-800 частей на миллион. Но на поверхности некоторых вещей количество металла способно во много раз превысить допустимый уровень. Данные, полученные учеными, опубликованы на портале Phys.org.

Самое высокое содержание кадмия исследователи выявили на стаканах и бутылках, причем не только в составе использованных для их оформления красок. Его также обнаружили на керамике (40 тысяч частей на миллион) и на старых пластмассовых изделиях (до 35 тысяч частей на миллион).