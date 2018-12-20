На авиазаводе в Казани показали ход модернизации Ту-22М3М

В Казани приступили к строительству модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Их производством занимаются на авиазаводе имени С.П. Горбунова. Сегодня там с инспекцией побывал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Также на заводе обновляют и бомбардировщики Ту-22М3М. Первый такой образец должен подняться в воздух до конца этого года.

«Мы сегодня увидели главное, что хотели проинспектировать - это создание самолета Ту-22М3М.Сегодня самолет практически готов к вылету. До конца года он совершит первый вылет. Мы довольны результатом», - сказал Алексей Криворучко.

Улучшены характеристики ракетного и бомбардировочного вооружения. Увеличилась и дальность полета. Доработки выполнены в том числе и с учетом сирийского опыта, где оперативно-тактические самолеты Ту-22 наносили бомбовые удары. Переоборудуют на казанском авиазаводе и самые большие в мире ракетные крейсеры.

Эта модернизация плановая. В приоритете – серийный выпуск Ту-160М2. Еще одна новинка, которая готовится поступить в войска - это военно-транспортный вертолет Ми-38Т. Испытания проводят при аномальных температурах. Машины будут использовать в том числе в арктических широтах.