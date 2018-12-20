Кокорин и Мамаев в СИЗО стали чаще обращаться к Богу

Скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали уделять больше времени духовному развитию. Напомним, что оба спортсмена в данный момент находятся в СИЗО, и в камере одного из сейчас можно заметить иконостас и лампаду, а второй занимается изучением Нового Завета.

Мамаев рассказал, что является верующим человеком с раннего возраста. Он назвал отправной точкой этого свое крещение в трехлетнем возрасте. Сейчас он и его сосед по камере уделяют немало времени общению с Богом и вместе посещают расположенную на территории Бутырской тюрьмы церковь. Мамаев признался, что не станет возражать, если кто-то захочет прислать ему христианские книги.

В свою очередь, Кокорин сообщил, что также дважды посещал церковь и читает Новый Завет. Футболист придерживается мнения, что «главное – это верить». Об этом сообщают «Известия».

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.