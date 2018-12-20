Израильские войска начали уничтожать туннели на границе с Ливаном
Власти Израиля подчеркивают, операция не должна нарушить суверенитет Ливана.
Фото: Corinna Kern ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Израильские войска начали уничтожать туннели, найденные на границе с Ливаном. Об этом сообщает армейская пресс-служба.
Израильский премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны страны уничтожает тоннели в рамках операции «Северный щит», которая началась в начале декабря.
Власти Израиля подчеркивают, операция не должна нарушить суверенитет Ливана.
Израиль считает наличие тоннелей нарушением резолюции СБ ООН по завершению конфликта между Ливаном и Израилем.