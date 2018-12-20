Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

«Этот момент настал» – Небензя напомнил западным партнерам об обещаниях снять санкции с Дамаска

Егор Левин
20:39 20.12.2018
Постпред России при ООН упомянул отмену ограничительных мер на фоне улучшения политического урегулирования ситуации в Сирии.
«Этот момент настал» – Небензя напомнил западным партнерам об обещаниях снять санкции с Дамаска
Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress

Политическое урегулирование сирийского конфликта продвинулось в позитивном направлении и изменилась в лучшую сторону. Из-за этого Россия ожидает снятия установленных западными странами санкций с Дамаска. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Во время своего выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций он напомнил о получении спецпосланником генсека ООН списка кандидатов в состав сирийского конституционного комитета. Он также упомянул про звучавшие ранее от западных партнеров слова о том, что «наращивание содействия и снятие санкций» пройдут «после реальных подвижек в урегулировании».

«Этот момент настал, и мы рассчитываем, что коллеги не откажутся от своих слов и не будут выдвигать новых политизированных условий», — цитирует РИА Новости выступление Небензи.

Ранее постпред РФ заявил, что Россия передаст ООН меморандум о создании зоны деэскалации в Идлибе. Небензя отметил, что российская сторона не поддерживает политику санкций в отношении Сирии, так как они прежде всего вредят гражданскому населению страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2018, 16:19
«Безопасность будет обеспечена» - Путин рассказал об объеме военной составляющей в Крыму
Дата20.12.2018, 19:16
Крейсер «Петр Великий» выполнил стрельбу по подводной цели в Баренцевом море
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.12.2018, 05:00
В Минобороны впервые опубликовали кадры испытаний новейшего патрульного корабля «Василий Быков»
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
20:39 В стране и мире
«Этот момент настал» – Небензя напомнил западным партнерам об обещаниях снять санкции с Дамаска
08:15 В стране и мире
Видео
Жители пригорода Дамаска рассказали о восстановлении мирной жизни
01:24 В стране и мире
Видео
В МИД Великобритании призвали продолжить борьбу с ИГ* в Сирии
23:11 В стране и мире
Видео
«Предотвращение конфликта между Америкой и РФ» - Мэтью Хоу прокомментировал выход США из Сирии
22:00 Армия
Боевики нанесли не менее восьми ударов по населенным пунктам в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:53 В стране и мире
Израильские войска начали уничтожать туннели на границе с Ливаном
18:58 В стране и мире
Видео
В небе над Украиной заметили французские вертолеты: видео
16:59 В стране и мире
Депутаты Рады подрались из-за переименования канонической УПЦ
14:46 В стране и мире
Второй ребенок скончался при пожаре в многоэтажке на юге Москвы
14:29 Армия
Черноморский флот разработал план действий в случае провокаций
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
В России официально зарегистрировали новую породу собак
Названа необычная опасность сахара
Видео
Женатый Аршавин прокатил посетительниц стриптиз-клуба на лошади и отказался платить за поездку
«Буханка» за 20 тысяч евро: в Германии выросли продажи российских УАЗ-452
Видео
Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.