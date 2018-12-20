«Этот момент настал» – Небензя напомнил западным партнерам об обещаниях снять санкции с Дамаска

Политическое урегулирование сирийского конфликта продвинулось в позитивном направлении и изменилась в лучшую сторону. Из-за этого Россия ожидает снятия установленных западными странами санкций с Дамаска. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Во время своего выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций он напомнил о получении спецпосланником генсека ООН списка кандидатов в состав сирийского конституционного комитета. Он также упомянул про звучавшие ранее от западных партнеров слова о том, что «наращивание содействия и снятие санкций» пройдут «после реальных подвижек в урегулировании».

«Этот момент настал, и мы рассчитываем, что коллеги не откажутся от своих слов и не будут выдвигать новых политизированных условий», — цитирует РИА Новости выступление Небензи.

Ранее постпред РФ заявил, что Россия передаст ООН меморандум о создании зоны деэскалации в Идлибе. Небензя отметил, что российская сторона не поддерживает политику санкций в отношении Сирии, так как они прежде всего вредят гражданскому населению страны.