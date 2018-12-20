Тихоокеанский центр предупреждает о приближающемся к Камчатке цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки. Очаг находился на глубине 85 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщает об угрозе цунами.

Днем в четверг в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 353 километрах южнее Петропавловска-Камчатского в точке с координатами 49.96 северной широты, 157.29 восточной долготы, на глубине 18,7 километров.

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не было сильно ощутимым.