Тихоокеанский центр предупреждает о приближающемся к Камчатке цунами
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки.
Фото: Alexandr Litsis Russian Look, Globallookpress
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки. Очаг находился на глубине 85 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщает об угрозе цунами.
Днем в четверг в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 353 километрах южнее Петропавловска-Камчатского в точке с координатами 49.96 северной широты, 157.29 восточной долготы, на глубине 18,7 километров.
Отмечается, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не было сильно ощутимым.