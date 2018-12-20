Задержанная полковник Рабинович признала в суде вину

Начальник отдела по расследованию экономических преступлений МВД России по Самарской области Вера Рабинович в ходе заседания суда признала вину в получении взятки.

Самарский районный суд арестовал Рабинович до 18 февраля 2019 года.

Начальника отдела по расследованию экономических преступлений задержали в аэропорту Курумоч при получении части взятки в размере десяти миллионов рублей.

По данным следственного комитета РФ, взятку ей дали за принятие решения о передаче дела в суд. Двоим посредникам, причастным к совершению преступления, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста для одного и подписки о невыезде для другого.