Премьер-министра Албании закидали яйцами прямо в парламенте

Премьер-министр Албании Эди Рама во время острых дебатов в парламенте подвергся атаке.

Несколько депутатов решили забросать его яйцами. Причиной тому послужили его слова о том, что он предпочтет переговоры с протестующими в стране студентами выступлению перед собравшейся оппозицией. Это вызвало негодование, и депутат Демократической партии Эндри Хаса начал бросать в премьера яйцами.

Потом он пытался сопротивляться подоспевшей охране, но его выставили из зала. Из-за произошедшего инцидента заседание прервали.

В крупных городах Албании в данный момент проходят массовые протесты студентов, желающих уменьшения стоимости платного образования, господдержки научных исследований и увеличения бюджета на образование. Они ежедневно перекрывают улицы возле Министерства образования. Рама ведет с ними переговоры.