Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых осужденных россиян.

Он освободил от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы Виктора Свободина, Александра Артюха, Олега Тарасенко и Бориса Небреева. Также снята судимость с Татьяны Стокласко.

Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации. Указы были изданы и подписаны, исходя из принципов гуманности. Указы вступают в силу через 10 дней после публикации. Это первые помилования, подписанные Путиным в 2018 году.