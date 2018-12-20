Путин в интервью школьнице рассказал, что тяжело воспринимает хеви-метал

Президент России Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой из Нижегородской области рассказал, что любит популярные классические произведения и современную музыку, а стиль хеви-метал для него тяжеловат. Интервью записывалось в рамках проекта «Мечтай со мной».

«Хеви-метал для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива», - рассказал Путин.

Путин рассказал, что его любимыми композиторами являются Чайковский, Шуберт, Моцарт, Лист, Шопен и другие. Также Регина спросила Владимира Путина о том, мечтал ли он стать президентом и как ему это удалось, не жалеет ли он об этом. Девочка предположила, что президент, вероятно, сильно устает.

Проект «Мечтай со мной» исполняет желания тяжелобольных детей. Среди участников был Артем Пальянов из Ленинградской области, у которого повышенная хрупкость костей. Мальчик захотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Владимир Путин пригласил его в свой вертолет.