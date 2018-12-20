В небе над Украиной заметили французские вертолеты: видео

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в своем профиле Twitter о прибытии французских вертолетов Airbus в страну.

Где и когда снято видео – неизвестно. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардия получат винтокрылые машины в рамках системы авиационной безопасности и защиты украинского МВД.

Вертолеты Airbus H225 Super Puma будут использоваться для медицинской аэроэвакуации и поисково-спасательных операций.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о подписании соглашения между МВД Украины и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов на сумму 555 миллионов евро.