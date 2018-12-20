Путин заявил о необходимости закрыть доступ к секретной военно-политической информации

Президент России Владимир Путин на приеме в честь дня органов безопасности заявил о необходимости закрыть доступ к секретной информации на военно-политическую и экономическую темы.

Также он отметил, что борьба с коррупцией в стране должна быть решительной и результативной.

«Постоянное внимание нужно уделять вопросам борьбы с коррупцией. Действовать здесь в полном соответствии с законом, решительно и результативно», - сказал Путин, выступая на торжественном концерте, посвященном Дню работника органов безопасности РФ, в Большом Кремлевском дворце.

Обращаясь к сотрудникам спецслужб, лидер России назвал ключевой задачей органов госбезопасности борьбу с международным терроризмом. Президент отметил, что считает крайне важным оградить молодых людей от влияния экстремистов.