В Тамбовской области открыли посвященный Зое Космодемьянской музей

В Тамбовской области в селе Осино-Гай, которое является родиной трех героев Советского Союза, открылся посвященный им музей «Земля героев».

Речь идет о Зое Космодемьянской, ее брате Александре и полковнике Степане Перекальском. Музей создан при содействии Российского военно-исторического общества и администрации региона. Торжественное открытие состоялось в четверг, 20 декабря.

Залы музея разделили по разным темам: первый стал пространством для мероприятий школьников, второй, непосредственно под названием «Земля героев», посвящен Тамбовской области и самому селу, а третий повествует о подвиге его уроженцев. Пространство музея дополняют мультимедийные установки, показывающие гостям отрывки художественных лент, посвященных Зое Космодемьянской, и копии редких архивных документов.

В основе экспозиции - частная коллекция предметов, собранных руководителем «Земли героев» Сергеем Полянским.

Зоя Космодемьянская - первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Она была бойцом одного из самых засекреченных подразделений - воинской части особого назначения 9903, и ей было всего 18 лет, когда она попала в плен к фашистам, где была подвергнута пыткам и казнена.

Однако Космодемьянскую чествуют не только на ее родине. В Мурманске ранее открыли посвященную ей памятную стелу. Мемориал разместили в сквере, который находится на улице, названной в честь легендарной партизанки.