На высадившего из маршрутки женщину с инсультом водителя завели дело

В Краснодарском крае следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества против водителя маршрутки, который высадил пассажирку без сознания. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, у женщины произошел инсульт. Пенсионерку 1934 года рождения госпитализировали. Врачи не дают никаких прогнозов.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки в городе Тимашевске Краснодарского края помог пассажирам вытащить из салона транспортного средства женщину без сознания и положить ее на асфальт, после чего уехал. Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь.

Видеозапись происходившего попала в Сеть.