Стало известно, когда беспилотник «Альтиус» поднимется в воздух
Беспилотник «Альтиус» совершит первый полет в мае-июне 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе визита в Татарстан.
По словам Крворучко, в данный момент по проекту есть небольшие отставания, однако они будут наверстаны.
«Первый полет мы планируем примерно на май-июнь уже в обновленной комплектации», - сказал Криворучко.
Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Алексей Криворучко сообщил, что разработка беспилотника «Альтиус» продолжается после смены подрядчика, а полет запланирован на 2019 год.
Также замминистра заявил, что в следующем году состоится полет тяжелого ударного беспилотника «Охотник».