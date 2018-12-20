Стало известно, когда беспилотник «Альтиус» поднимется в воздух

По словам Крворучко, в данный момент по проекту есть небольшие отставания, однако они будут наверстаны.

«Первый полет мы планируем примерно на май-июнь уже в обновленной комплектации», - сказал Криворучко.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Алексей Криворучко сообщил, что разработка беспилотника «Альтиус» продолжается после смены подрядчика, а полет запланирован на 2019 год.

Также замминистра заявил, что в следующем году состоится полет тяжелого ударного беспилотника «Охотник».