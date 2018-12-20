Трамп переложил обязанности борьбы с ИГ* на Россию

Трамп заявил, что борьбой с ИГ* должны заниматься Россия, Иран и Сирия. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ. Пришло время вернуться домой и восстановиться», - написал Трамп.

Ранее американский президент заявил, что победа над террористами в Сирии - его заслуга.

В среду, 19 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии. По его словам, единственной целью армии США в арабской республике была борьба с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

*«Исламское государство», ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ