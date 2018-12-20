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Порошенко заявил о готовности армии Украины дать военный отпор России

Анастасия Евдокимова
17:47 20.12.2018
Петр Порошенко отметил, что оборона страны «укреплена максимально».
Порошенко заявил о готовности армии Украины дать военный отпор России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что армия страны готова в любой момент дать отпор России. Он отметил, что оборона страны «укреплена максимально». По словам украинского лидера, военное положение на Украине было введено для того, чтобы предотвратить возможные действия против страны. Об этом сообщает УНН.

Ранее Петр Порошенко назвал условие прекращения военного положения на Украине. По его словам, режим будет снят, если не произойдет вторжение российских войск на территорию Украины.

19 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов заявил о том, что Киев планирует новый проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. На вопрос журналиста, возможно ли повторение ситуации в Керченском проливе, Турчинов ответил, что с этим «нельзя медлить».

25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться экипажи судов не реагировали. Вскоре корабли задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ сотрудников СБУ.

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