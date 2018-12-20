В Латвии рассекретили данные 10 тысяч информаторов КГБ

Национальный архив Латвии опубликовал на своем сайте документы КГБ Латвийской ССР, которые ранее никогда не были в открытом доступе. Теперь же более десяти тысяч карточек информаторов службы стали доступны общественности.

Чтобы просмотреть рассекреченные документы, необходимо зарегистрироваться на сайте архива по адресу www.kgb.arhivi.lv. Карточки доступны в формате PDF в отсканированном виде в алфавитном порядке. Некоторые из них представлены в рукописном виде на русском языке. В общей сложности архив опубликовал 10 612 карточек информаторов КГБ и 75 карточек добровольных помощников службы - «внештатных оперативных работников КГБ».

Ранее сейм Латвии принял закон о публикации документов советского Комитета госбезопасности до конца 2018 года. По мнению Бюро по защите конституции, публикация карточек была потенциально небезопасна.